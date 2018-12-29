Курс евро впервые с сентября достиг 80 рублей
Курс евро 29 декабря в ходе торгов на Московской бирже поднялся на 0,41% и достиг отметки в 80 рублей.
Последнее такое повышение фиксировалось 14 сентября. После роста евро откатился назад до 79,9 рублей.
В ходе торгов курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,23% и достиг 69,68 рублей, пишет ТАСС.
Рубль продолжает падение в течение нескольких недель, несмотря на снижение цен на нефть. Эксперты отмечают, что рубль ускорил падение 29 декабря в связи с отсутствием на рынке иностранных инвесторов в выходной день.
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