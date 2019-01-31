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Это вам не Курилы: Япония уточнила позицию по островам

Это вам не Курилы: Япония уточнила позицию по островам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что четыре спорных острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) не входят в Курилы, а являются продолжением японского Хоккайдо.

Высказывание последовало в ответ на слова лидера Компартии, который призвал добиваться от РФ передачи всего Курильского архипелага. Абэ указал, что это невозможно, а споры возникли из-за вышеуказанных территорий.

Абэ подчеркнул, что страна отказалась от островов на основании Сан-Францисского мирного договора 1951 года и потому не требует возвращения Курил.

Японский премьер указал, что по первому русско-японскому договору от 1855 года граница проходила между островами Уруп и Итуруп. Отсюда следует, что все Курильские острова к северу отошли российской стороне, а Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп – японской, пишет ТАСС. Такое разделение действовало до 1945 года.

23 января Абэ провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они договорились активизировать диалог для скорейшего заключения мирного договора.

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