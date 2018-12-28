Курящие жильцы будут платить за дым в квартирах соседей

Курящие жильцы теперь обязаны компенсировать моральный вред соседям в случае, если дым попадает в их квартиры. Это следует из обзора судебной практики Верховного суда РФ.

Один прецедент произошел в Новосибирске. Житель многоквартирного дома пожаловался на дым сигарет от соседей. В исковом заявлении он указал, что запах табака попадает в его квартиру и наносит вред несовершеннолетнему. Истец просил взыскать компенсацию в размере 250 тыс. рублей.

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении требований отказали, однако их решения отменил Верховный суд. Он указывает, что «граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей».

В результате соседей обязали выплатить компенсацию в размере 5 тыс. рублей, пишут «Известия». Суд объяснил, что законодательство допускает компенсаию морального вреда за нарушение прав в сфере охраны здоровья от воздействия табачного дыма.

Ранее Верховный суд разъяснил, что системы слежки за животными и смартфоны без специальных программ нельзя считать «шпионской техникой».