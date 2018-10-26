ВТБ купит долю Зиявудина Магомедова в ОЗК

До конца 2018 года ВТБ приобретет 50% минус одна акция в Объединенной зерновой компании (ОЗК). Об этом сообщил гендиректор Михаил Кийко.

В настоящее время доля принадлежит «Сумме» Зиявудина Магомедова. По словам Кийко, переговоры по смене акционера длятся более месяца. «И, наверное, уже до конца года у ОЗК появится новый акционер — ВТБ», - рассказал он.

ВТБ уже является акционером основного актива ОЗК – Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). В августе банк получил 22,25% доли в счет долга структур «Суммы».

Михаил Кийко также сообщил, что покинет пост гендиректора ОЗК с 1 ноября. Его место может занять президент Национального Союза производителей плодов и овощей и экс-замминистра сельского хозяйства Сергей Королев.

«Сумма» стала совладельцем ОЗК в мае 2012 года. ОЗК владеет перерабатывающими предприятиями общей мощностью 1,2 трлн зерна в год, хлебоприемными компаниями и элеваторами по перевалке зерна.

Основатель «Суммы» Зиявудин Магомедов с марта 2018 года находится под стражей - он является фигурантом дела о хищениях и организации преступного сообщества, пишет РБК.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость ФАС сообщила об отсутствии условий для роста цен на хлеб

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО