ВТБ купит долю Зиявудина Магомедова в ОЗК

До конца 2018 года ВТБ приобретет 50% минус одна акция в Объединенной зерновой компании (ОЗК). Об этом сообщил гендиректор Михаил Кийко.

В настоящее время доля принадлежит «Сумме» Зиявудина Магомедова. По словам Кийко, переговоры по смене акционера длятся более месяца. «И, наверное, уже до конца года у ОЗК появится новый акционер — ВТБ», - рассказал он.

ВТБ уже является акционером основного актива ОЗК – Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). В августе банк получил 22,25% доли в счет долга структур «Суммы».

Михаил Кийко также сообщил, что покинет пост гендиректора ОЗК с 1 ноября. Его место может занять президент Национального Союза производителей плодов и овощей и экс-замминистра сельского хозяйства Сергей Королев.

«Сумма» стала совладельцем ОЗК в мае 2012 года. ОЗК владеет перерабатывающими предприятиями общей мощностью 1,2 трлн зерна в год, хлебоприемными компаниями и элеваторами по перевалке зерна.

Основатель «Суммы» Зиявудин Магомедов с марта 2018 года находится под стражей - он является фигурантом дела о хищениях и организации преступного сообщества, пишет РБК.