ВТБ купит контрольный пакет акций «Запсибкомбанка»

ВТБ договорился с ведущей кредитной организацией Уральского федерального округа «Запсибкомбанком» о покупке 70% акций. Сделку планируется завершить до конца 2018 года.

Стороны подписали соответствующий меморандум. Согласно его условиям, ВТБ покупает контрольный пакет «Запсибкомбанка», однако его окончательный размер определится после предложения миноритариям о выкупе акций.

Сделка будет закрыта до конца года после получения необходимых согласований и корпоративных решений в ВТБ, пишет Агентство экономической информации «Прайм».

Согласно данным БИК Аналитик, на 1 октября кредитная организация занимала 59-е место в банковской системе России. Активы «Запсибкомбанка» составляют 127,44 млрд рублей, собственные средства – 15,7 млрд рублей, вклады граждан – 70,3 млрд рублей.