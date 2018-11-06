ВТБ купит контрольный пакет акций «Запсибкомбанка»

ВТБ договорился с ведущей кредитной организацией Уральского федерального округа «Запсибкомбанком» о покупке 70% акций. Сделку планируется завершить до конца 2018 года.

Стороны подписали соответствующий меморандум. Согласно его условиям, ВТБ покупает контрольный пакет «Запсибкомбанка», однако его окончательный размер определится после предложения миноритариям о выкупе акций.

Сделка будет закрыта до конца года после получения необходимых согласований и корпоративных решений в ВТБ, пишет Агентство экономической информации «Прайм».

Согласно данным БИК Аналитик, на 1 октября кредитная организация занимала 59-е место в банковской системе России. Активы «Запсибкомбанка» составляют 127,44 млрд рублей, собственные средства – 15,7 млрд рублей, вклады граждан – 70,3 млрд рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Продажи элитного жилья в Москве за год выросли вдвое

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО