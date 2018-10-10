ВТБ решил купить 81% акций «Саровбизнесбанка»

ВТБ выкупит 81% акций ведущего банка Нижегородской области – «Саровбизнесбанка». Стороны уже подписали соответствующий меморандум и намерены закрыть сделку до конца текущего года.

В пресс-службе ВТБ отметили, что сделка заключена на взаимовыгодных условиях. «Она денежная, ее параметры мы не комментируем», - заявили в финансовой организации.

После завершения сделки начнется процесс интеграции – к 2020 году «Саровбизнесбанк» перейдет под бренд ВТБ.

До этого нижегородский банк продожит предлагать клиентам свои ключевые сервисы и продукты. Кроме того, им предложат продукты ВТБ в сфере страхования и пенсионного обслуживания.

Как сообщает РБК, ВТБ планирует оставить команду «Саровбизнесбанка».

Для ВТБ покупка нижегородского банка позволит увеличить долю на рынке кредитования физлиц, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Саровбизнесбанк» входит в число лидеров банковского сектора Приволжья. Он работает с 1992 года. На 1 августа «Саровбизнесбанк» занимал 106-е место в банковской системе России с собственным капиталом в 6,5 млрд рублей.