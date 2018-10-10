ВТБ решил купить 81% акций «Саровбизнесбанка»
ВТБ выкупит 81% акций ведущего банка Нижегородской области – «Саровбизнесбанка». Стороны уже подписали соответствующий меморандум и намерены закрыть сделку до конца текущего года.
В пресс-службе ВТБ отметили, что сделка заключена на взаимовыгодных условиях. «Она денежная, ее параметры мы не комментируем», - заявили в финансовой организации.
После завершения сделки начнется процесс интеграции – к 2020 году «Саровбизнесбанк» перейдет под бренд ВТБ.
До этого нижегородский банк продожит предлагать клиентам свои ключевые сервисы и продукты. Кроме того, им предложат продукты ВТБ в сфере страхования и пенсионного обслуживания.
Как сообщает РБК, ВТБ планирует оставить команду «Саровбизнесбанка».
Для ВТБ покупка нижегородского банка позволит увеличить долю на рынке кредитования физлиц, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Саровбизнесбанк» входит в число лидеров банковского сектора Приволжья. Он работает с 1992 года. На 1 августа «Саровбизнесбанк» занимал 106-е место в банковской системе России с собственным капиталом в 6,5 млрд рублей.
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