В Кубке Кремля по бильярду примет участие чемпионка мира

С 16 по 21 сентября 2019 года на Малой Арене спортивного комплекса «Лужники» в Москве проходит Кубок Мира - XIV турнир по бильярдному спорту «Кубок Кремля».

Мероприятие ежегодно собирает под свои знамена сильнейших спортсменов планеты в дисциплине «пирамида», а также европейских и мировых звезд в категории «Пул 10».

В турнире примет участие действующая чемпионка мира по бильярду 2019 года, многократная чемпионка Москвы и России - Элина Нагула.

«Русская планета» будет держать руку на кие, и сообщать о ситуации на турнире своим читателям.