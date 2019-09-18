В Кубке Кремля по бильярду примет участие чемпионка мира
С 16 по 21 сентября 2019 года на Малой Арене спортивного комплекса «Лужники» в Москве проходит Кубок Мира - XIV турнир по бильярдному спорту «Кубок Кремля».
Мероприятие ежегодно собирает под свои знамена сильнейших спортсменов планеты в дисциплине «пирамида», а также европейских и мировых звезд в категории «Пул 10».
В турнире примет участие действующая чемпионка мира по бильярду 2019 года, многократная чемпионка Москвы и России - Элина Нагула.
«Русская планета» будет держать руку на кие, и сообщать о ситуации на турнире своим читателям.
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