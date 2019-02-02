На Кубе рухнул и взорвался на части метеорит
В небе над западной кубинской провинцией Пинар-дель-Рио прогремел мощный взрыв, причиной которого оказалось падение настоящего метеорита.
Пронзив небо в виде огненного шара, он взорвался на множество обломков.
Сотрудники института геофизики, прибывшие на места предполагаемого падения метеорита, провели анализ найденных обломков, который показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния. Самый крупный обломок на данный момент был обнаружен в районе Палмарито, его размер составляет 11 сантиметров в длину.
О жертвах и пострадавших пока ничего не сообщается, передает РИА «Новости».
Нынешний метеорит стал седьмым за историю наблюдений на Кубе. Предыдущий упал в 2001 году. Самый большой обломок был найден после падения метеорита в провинции Артемиса в 1938 году и весил 1099 граммов.
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