На Кубе открылось производство автомобилей «ГАЗ» и «Урал»
Российские автомобили «ГАЗ» и «Урал» начали собирать на заводах Кубы. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на заседании бизнес-форума «Россия – Латинская Америка» в Гаване.
Он рассказал, что компания создала сборочные участки на кубинских заводах, где будут производиться российские автомобили. Борисов надеется, что машины станут продавать не только на Кубе, но и в других странах Карибского моря.
Ожидается, что прибыль от инвестиций в производство машин появится «не сегодня, не завтра, а в ближайшие десятилетия», пишет РБК.
Российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» была основана в 2005 году. Она объединяет 13 предприятий, включая Ярославский моторный завод «Автодизель», автомобильный завод «Урал» и другие. Основными акционерами компании являются ООО «Русские машины» (65,56%) и АО УК «Ингосстрах-инвестиции» (17,52%).
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