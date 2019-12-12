На Кубани разбился "Ночной охотник" с пилотами

Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" разбился в Краснодарском крае.

Это произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета в сложных метеорологических условиях в районе аэродрома Кореновск. Машина полностью разрушена. Пилот и штурман погибли на месте. Они были опытными пилотами.

Полет выполнялся без боекомплекта. К месту происшествия направляется комиссия Главного командования ВКС для расследования.

По предварительным данным, сильный туман стал одной из причин крушения ударного вертолета, сообщает ТАСС.

Напомним, Россия успешно завершила в Сирии испытания модернизированного ударного боевого вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Машина выполняла задачи в условиях горной и пустынной местностей. Испытания показали, что вертолет может поступать на вооружение армии.

Вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник» является модернизированной версией «Ночного охотника». Машина может работать в любых погодных условиях и днем и ночью.

Читайте нас в мобильном приложении