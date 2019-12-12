На Кубани разбился "Ночной охотник" с пилотами
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" разбился в Краснодарском крае.
Это произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета в сложных метеорологических условиях в районе аэродрома Кореновск. Машина полностью разрушена. Пилот и штурман погибли на месте. Они были опытными пилотами.
Полет выполнялся без боекомплекта. К месту происшествия направляется комиссия Главного командования ВКС для расследования.
По предварительным данным, сильный туман стал одной из причин крушения ударного вертолета, сообщает ТАСС.
Напомним, Россия успешно завершила в Сирии испытания модернизированного ударного боевого вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Машина выполняла задачи в условиях горной и пустынной местностей. Испытания показали, что вертолет может поступать на вооружение армии.
Вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник» является модернизированной версией «Ночного охотника». Машина может работать в любых погодных условиях и днем и ночью.
статьи на новой версии
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.