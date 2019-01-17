Ксения Собчак из «Миротворца» попала в Киев

Экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак приехала в столицу Украины. Об этом она сообщила в Instagram.

В соцсетях появилось видео, на котором видна Европейская площадь в Киеве и содержится надпись «Ну привет, Kiев!», передает РБК.

В марте 2018 года телеведущая попала в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной стало посещение Крыма в 2014 году. Тогда ведущая готовила репортаж о событиях на полуострове.

В карточке Собчак говорится, что она внесена в базу за «сознательное нарушение государственных границ Украины». По данным сайта, Собчак в то время оправдывала оккупацию Крыма.

За день до визита в Крым она говорила, что посетит полуостров только с разрешения украинских властей. Однако власти разрешения на поездку не дали. Позже Собчак заявляла, что считает Крым украинской территорией.