Муж Ксении Собчак разбил нос режиссеру в московском кафе

Актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались в столичном кафе. Возможной причиной конфликта могла стать его супруга Ксения Собчак.

Виторган посетил заведение, где отдыхал Богомолов. Затем мужчины вышли на улицу, а спустя время режиссер вернулся в зал с кровью на лице.

«Все кафе сейчас сидит обсуждает. Нос вроде цел, так как скорую не вызывали, только отмывался в туалете», - рассказали изданию Starhit очевидцы случившегося.

В качестве причины столкновения мужчин называют супругу Виторгана Ксению Собчак. Сама телеведущая инцидент не комментировала.

Ранее общественность отмечала, что пара перестала носить обручальные кольца. Собчак и Виторган женаты с 2013 года. Для актера это третий брак – от первых двух жен у него остались сын и дочь. В 2016 году у звездной пары родился сын Платон.