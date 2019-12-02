В Крыму закрылся отель певицы Софии Ротару

В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской исполнительнице Софии Ротару.

По официальным данным, причиной закрытия стала реконструкция здания, которая продлится до 1 мая 2020 года. За это время будет выполнен ремонт внутри и снаружи. Отмечается, что отель был недавно ремонтирован.

Известно, что «Вилла София» не приносила Ротару доходы. Цена за сутки проживания в отеле достигла 82 тыс. рублей, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что Украинская певица София Ротару вновь решила заработать в России. Исполнительница посетит Москву, где пройдут съемки музыкальной премии «Песня года». Также Ротару выступит на фестивале «Легенды ретро FM» и примет участие в «Песне года», запись которой пройдет 7 декабря.

Кроме того, певица думает о выступлениях на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар Ротару за один концерт составляет от 50 до 60 тысяч долларов. Уже поступило несколько предложений, сообщает «Газета.ру».

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