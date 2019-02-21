Крыму выделили 110 миллиардов разгрести наследие Украины

Российское правительство одобрило выделение 110 млрд рублей на развитие Севастополя и Республики Крым. Федеральные средства освоят до 2022 года.

Из общей суммы полуострову будут выделены 91,8 млрд рублей, Севастополю – 19 млрд рублей. Субсидии планируют направить на строительство соцобъектов – детсадов, школ, поликлиник.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в разговоре с «ПолитЭкспертом» признался, что за 23 года пребывания под юрисдикцией Украины в инфраструктуру регионов «не вкладывались почти никакие деньги».

«Мы для Киева всегда были чужими, это выражалось в идеологической политике, в формировании органов власти, в финансировании полуострова», - сказал Белик.

По его словам, из бюджета в размере 46 млрд рублей 19 млрд составляют федеральные средства. Запланирована реконструкция двух стадионов, а также газопроводов и дорог. Всего в перечне 83 объекта.

В прошлом году федеральные средства освоили лишь на 60-65%. Виновных за невыполнение программы обещали наказать.