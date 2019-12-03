В Крыму построят российские аналоги «Мистралей»

Первые российские аналоги дока-вертолётоносца «Мистраль» будут заложены в Керчи в 2020 году и переданы Военно-морскому флоту РФ в период с 2024 по 2025 год.

Пока решено ограничиться двумя судами, однако в будущем серию, возможно, продолжат.

Новые корабли будут способны нести 12-16 вертолетов. Корабли нового типа будут создаваться как мультизадачные суда, способные выполнять разные боевые миссии, пишет «РИА Новости».

Ранее французы взялись изготовить два «Мистраля» для России. Однако во взаимовыгодное сотрудничество с Францией вмешался пресловутый политический фактор. Париж отказался передавать достроенные корабли из-за известных событий 2014 года, которые привели к разрыву контактов с РФ в военной области.

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