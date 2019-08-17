В Крыму осуждены случайно запустившие ракету военные

Крымский гарнизонный военный суд вынес решение в отношении двух военных по делу о случайном запуске управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Инцидент произошел 1 октября 2017 года. Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев Отмечается не проверив целостности пломбировки и контровки механизмов, решили проверить ракету. В итоге она снесла ворота ангара и сбила еще две ракеты.

Суд посчитал, что военные по неосторожности нарушили правила обращения с опасным оружием. Теперь один из мужчин ограничен по военной службе на год и три месяца, а другой — на год.

Из денежного довольствия обоих в доход государства вычтут 15% и 10% соответственно, сообщает Газета.ру.