В Крыму осуждены случайно запустившие ракету военные
Крымский гарнизонный военный суд вынес решение в отношении двух военных по делу о случайном запуске управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Инцидент произошел 1 октября 2017 года. Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев Отмечается не проверив целостности пломбировки и контровки механизмов, решили проверить ракету. В итоге она снесла ворота ангара и сбила еще две ракеты.
Суд посчитал, что военные по неосторожности нарушили правила обращения с опасным оружием. Теперь один из мужчин ограничен по военной службе на год и три месяца, а другой — на год.
Из денежного довольствия обоих в доход государства вычтут 15% и 10% соответственно, сообщает Газета.ру.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!