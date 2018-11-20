Крымский мост сэкономил водителям около 6 млрд рублей

С открытием Крымского моста в мае 2018 года водители сэкономили свыше 6 млрд рублей. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.

По его словам, с начала эксплуатации по мосту проехали более 3 млн автомобилей. Для сравнения, стоимость паромной переправы составляет от 2 до 9 тыс. рублей. Расходы автолюбителей могли составить более 6 млрд рублей.

​«Водители ощутили экономию средств и времени. Движение по мосту не прекращается, даже если шторм», — отметил Дитрих.

На мосту установлено 10 комплексов для слежения за метеоусловиями, пишет РБК. В случае необходимости системы оповещают водителей о порядке действий.

Движение легкового транспорта по мосту было открыто 16 мая. Грузовикам разрешили проезд по Крымскому мосту 1 октября. В 2019 году планируется открытие железнодорожной части моста.

