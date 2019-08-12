Крымский депутат напомнил США о принадлежности Крыма

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара напомнил посольству США на Украине, что посещение полуострова президентом России является внутрироссийским делом и согласовывать свой визит в один из российских регионов глава государства ни с кем не обязан.

Ранее посольство США в Киеве опубликовало заявление, в котором присоединилось к протесту украинского МИДа против визита в Крым Владимира Путина. В прошлую субботу глава российского государства принял участие в международном байк-шоу, которое прошло в Севастополе.

Украинский МИД по этому поводу направил в Москву ноту протеста, однако российское внешнеполитическое ведомство ограничилось напоминанием о принадлежности полуострова России.

«Нам абсолютно все равно, какое мнение относительно визитов высших должностных лиц Российской Федерации, особенно президента нашей страны, выражается — что на Украине, что в посольстве США, что в любой точке земного шара», — заявил в эфире телеканала RT Владислав Ганжара.