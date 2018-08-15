Крым свяжут железной дорогой с 11 российскими городами
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что полуостров свяжут прямыми железнодорожными пассажирскими и грузовыми перевозками с одиннадцатью российскими городами в конце 2019 года.
По его словам, когда рельсовая составляющая сможет пропускать грузы в Крым целыми составами, это изменит цены для крымчан практически на все виды товаров – доставка станет существенно дешевле.
То есть все транспортные ограничения снимаются. А карта отправления поездов показывает, что пассажирские составы пойдут в наш регион практически со всех частей России. Это значит, что туристам будет существенно легче попасть к пляжам полуострова.
Предварительно согласован график движения составов, которые будут отправляться из Евпатории, Симферополя, Севастополя, Феодосии, с такими пунктами назначения, как Москва, Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Воркута, Архангельск, Челябинск, Пермь и Новосибирск, отмечает «Экономика сегодня».
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