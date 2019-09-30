В Крым прибывает западная делегация

В Крым прибывает западная делегация

sm-news.ru

Делегация, в которую войдут 22 гражданина США, Австралии и стран Европы, в субботу посетит Крым. Иностранных гостей познакомят с культурой местных народов и героическим прошлым полуострова.


По словам первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, посещение иностранными делегациями Крыма - очень важное событие. Это позволяет им объективно оценить все происходящие процессы и увидеть, какие разительные изменения происходят на полуострове

Западная информационная политика предвзято освещает крымские события и для того, чтобы развеять эти мифы необходимо приезжать, встречаться с людьми и увидеть своими глазами что происходит в Крыму, пишет «РИА Новости».


Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест после прибытия в Крым делегации во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

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Теги:
Места: Россия, Крым
События: политика
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