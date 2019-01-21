Крым вне границ: в РФ готовят штрафы за карты без полуострова

В Роcсии введут наказание в виде штрафа за использование карт, на которых Крымский полуостров не входит в состав страны. Совет Федерации рассмотрит законопроект в течение трех месяцев.

Авторами документа являются сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. По их словам, работа над законопроектом ведется в течение полутора лет.

Они считают, что использование карт без полуострова нарушает целостность границ страны. Изображение Крыма на географических картах станет обязательным.

Сейчас в России нет наказания за неправильное отображение государственных границ. При этом за неверное название географического объекта предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей. Контроль за отображением границ на картах, атласах осуществляет Росреестр, уточняют «Известия».

В 2016 году компания Coca-Colа использовала для рекламы карту России без Крыма, Калининградской области и Курильских островов. Это вызвало волну возмущений. В итоге карта была исправлена, компания принесла публичные извинения.