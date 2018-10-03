Три туроператора прекратили сотрудничество с «РоссТур»

Компания «РоссТур» объявила о прекращении сотрудничества с тремя крупными российскими туроператорами - «Пегас Туристик», «Корал Тревел» и «Санмар». В Российском союзе туриндустрии (РСТ) опасаются, что это решение может вызвать проблемы с отправкой туристов.

«РоссТур» позиционирует себя как «одну из самых известных» компаний на туристическом рынке России. Сеть «РоссТура» насчитывает более 700 офисов продаж в 220 российских городах.

Как пояснила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, фактически «РоссТур» - это центр бронирования, а офисами продаж выступают турагентства, которые через него приобретали для своих клиентов туры других туроператоров.

Ирина Тюрина сообщила, что «РоссТур» разослал туроператорам «Пегас Туристик», «Корал Тревел» и «Санмар» уведомления о приостановке сотрудничества. С другими операторами компания продолжает работу в штатном режиме, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

В самом «РоссТуре» рассказали, что все купленные туры с вылетом до 4 октября оплачены в полном объеме, а по неоплаченным туроператорам заявкам решения будут принимать индивидуально.

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