Крупные банки взвинтили ставки по рублевым вкладам

Согласно статистике Центробанка, средняя ставка по рублевым вкладам за первые десять дней ноября достигла показателей декабря 2017 года и составила 7,18% годовых.

Позже на сайте ЦБ появилась информация о том, что во второй декаде ноября размер ставки повысился до 7,319%. Однако позже эти сведения исчезли.

Регулятор оценивал ставки в 10 крупнейших кредитных учреждениях страны. По итогам первого полугодия текущего года максимальный размер ставки в топ-10 банков достигала 6,3%.

Регулятор рассчитал среднюю ставку на основе данных «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» (РСХБ), «Альфа-банка», «Газпромбанка», «Райффайзенбанка», «ФК Открытие», «Бинбанка», «Промсвязьбанка» и «Московского кредитного банка» (МКБ). Из них сразу четыре организации повысили ставки в ноябре.

Так, в ВТБ размер доходности увеличен до 8% годовых, пишут «Ведомости». Раньше максимальный размер ставок составлял 7,06%.

В «Открытии» ставки выросли до 7,25% годовых. Они предусмотрены при размещении денежных средств в размере не менее 1,25 млн рублей.