При крупном пожаре в центре Москвы пострадал спасатель

При крупном пожаре в центре Москвы пострадал спасатель

Фото: радио Sputnik

В пустующем четырехэтажном промышленном здании в центре Москвы произошел пожар. Во время тушения огня пострадал один из пожарных.

По данным спасателей, сообщение о возгорании здания на улице Дубининская, 41, строение 4, поступило в 6:18. Стремительно, с однойтысячи квадратных метров площадь возгорания доросла до пяти.

В 07.44 из-под завалов обрушившихся перекрытий был извлечен пожарный. Сейчас он находится в больнице, у него травмирована нога.

По информации РИА «Новости», в тушении пожара участвовали 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета Ка-32А, оборудованные специальным водосливным устройством ВСУ-5.

Около 9:20 стало известно, что пожар локализовали. Еще через час открытое горение удалось ликвидировать.

Движение на Дубининской улице перекрыто.

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Места: Москва
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