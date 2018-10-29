Ритейлер «Лента» проведет buyback для увеличения капитализации

С 29 октября ритейлер «Лента» запускает программу buyback, которая предусматривает обратный выкуп глобальных депозитарных расписок (GDR). В течение года компания планирует выкупить GDR на сумму до 11,6 млрд рублей.

Выкупленные акции затем будут снова проданы ООО «Лента» - операционному подразделению ритейлера. Обратный выкуп будет осуществляться Credit Suisse через приобретение бумаг на Лондонской фондовой бирже.

После новости о запуске программы buyback акции «Ленты» на Московской бирже подорожали на 3,5%. Кроме того, «Лента» опубликовала отчет за третий квартал и девять месяцев 2018 года. Согласно его данным, продажи компании выросли на 12,5% - до 100,8 млрд рублей. Годом ранее продажи составляли 89,6 млрд рублей, пишет РБК.

Эксперты полагают, что выкуп акций с биржи привлечет инвесторов, так как покупка бумаг приводит к росту их цены.