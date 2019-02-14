Крупнейший в мире пассажирский самолет снимут с производства

Airbus прекратит выпускать крупнейшие пассажирские авиалайнеры А380. Поставки закончатся из-за решения авиакомпании Emirates сократить заказ на данные самолеты.

Глава компании Том Эндерс заявил, что у компании не осталось оснований для производства данной модели самолетов, несмотря на сотрудничество с другими авиакомпаниями. В Airbus заверили, что будут оказывать поддержку компаниям, эксплуатирующим самолеты, сообщает РБК.

Airbus А380 – крупнейший авиалайнер в мире. Самолет вмещает 525 человек в салоне трех классов и 853 пассажира в одноклассовой конфигурации. Он способен пролететь без дозаправки 15,4 тыс. километров.

Ранее агентство Reuters сообщало, что авиакомпании более заинтересованы в самолетах меньшего размера, так как каждое непроданное место приводит к убыткам.

Airbus выпускал до 30 лайнеров в год. В 2018 году объем производства упал до 12.