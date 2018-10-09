Крупнейший банк Сибири и Дальнего Востока АТБ готовят к продаже

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) выставят на продажу после решения судебных проблем. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

«Для того чтобы выставить этот актив на торги, предложить этот актив инвесторам, мы должны решить две судебные проблемы, которые существуют», - сказал он.

Поздышев отметил, что приобретением актива у ЦБ могут заинтересоваться частные инвесторы. Продажа АТБ пройдет путем проведения открытого конкурса. В настоящее время ведется подготовка юридических документов к проведению конкурса.

Зампред Банка России напомнил, что «дыра» в капитале АТБ составляла 2,5 млрд рублей. В августе банк был докапитализирован в размере 10 млрд рублей. Докапитализация банка стала первым этапом подготовки к продаже, сообщает Агентство экономической информации «Прайм». Сейчас предстоит «очистить» актив от судебных проблем.

АТБ является одним из крупнейших банков Сибири и Дальнего Востока. Он занимает 60-е место по величине активов среди других российских банков. Стоимость активов составляет 120 млрд рублей.