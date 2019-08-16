В крови отравившихся маслом обнаружили крысиный яд

В крови госпитализированных с отравлением жителей Ульяновска обнаружили крысиный яд. Из семерых пострадавших уже скончались двое.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заведующего токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игната Пономаренко.

Кумарин, он же крысиный яд, у человека понижает свертываемость крови. Как отмечает врач, это соединение является действующим веществом лекарства варфарин, которое прописывают для профилактики образования тромбов. Однако при подобной дозировке лечение давало результат за пять-шесть дней, а эти пациенты уже две недели находятся под наблюдением и им не становится лучше.

Напомним, что среди отравившихся есть двое детей.

Следователи изучают версию об отравлении подсолнечным маслом, которое все пострадавшие приобрели у одного и того же частника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.