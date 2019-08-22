Крокодил Фиделя Кастро покусал пенсионера

В Стокгольме на посетителя местного тематического парка напала рептилия. Он укусил 75-летнего мужчину.

Агрессивный крокодил имеет богатую историю. В прошлом он принадлежал лидеру Кубы Фиделю Кастро. Тот, в свою очередь, подарил питомца в 1978 году советскому космонавту Владимиру Шаталову. Он, не долго думая, назвал рептилию в честь подарившего. А позже отправил Кастро в Московский зоопарк. Оттуда он и отправился в Стокгольм, сообщает ТВЦ.

К счастью, руку раненного пенсионера удалось спасти. По словам служителей парка, пострадавший держал ее с внутренней стороны стекла. Но, произнося речь, он взмахнул рукой и дал возможность Кастро на него наброситься.