Крокодил Фиделя Кастро покусал пенсионера
В Стокгольме на посетителя местного тематического парка напала рептилия. Он укусил 75-летнего мужчину.
Агрессивный крокодил имеет богатую историю. В прошлом он принадлежал лидеру Кубы Фиделю Кастро. Тот, в свою очередь, подарил питомца в 1978 году советскому космонавту Владимиру Шаталову. Он, не долго думая, назвал рептилию в честь подарившего. А позже отправил Кастро в Московский зоопарк. Оттуда он и отправился в Стокгольм, сообщает ТВЦ.
К счастью, руку раненного пенсионера удалось спасти. По словам служителей парка, пострадавший держал ее с внутренней стороны стекла. Но, произнося речь, он взмахнул рукой и дал возможность Кастро на него наброситься.
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