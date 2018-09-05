Криптовалюта биткоин снова начала подниматься в цене

На текущей неделе криптовалюта биткоин вполне может протестировать отметку в 7,8 тысячи долларов, с учетом сохранения положительного тренда.

Эксперты отмечают, что сегодня утром криптовалюта подорожала на 1,18% - до 7,37 тысячи долларов.

На самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance она росла в цене на 1,31% — также до 7,37 тысячи долларов, передает «Народные новости».