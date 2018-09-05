Криптовалюта биткоин снова начала подниматься в цене
На текущей неделе криптовалюта биткоин вполне может протестировать отметку в 7,8 тысячи долларов, с учетом сохранения положительного тренда.
Эксперты отмечают, что сегодня утром криптовалюта подорожала на 1,18% - до 7,37 тысячи долларов.
На самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance она росла в цене на 1,31% — также до 7,37 тысячи долларов, передает «Народные новости».
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