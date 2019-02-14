Криминальным авторитетам посвятят отдельную статью УК РФ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новой статье Уголовного кодекса для криминальных авторитетов. За «занятие высшего положения в преступной иерархии» предлагается наказывать сроком от 8 до 15 лет.

В пояснительной записке говорится, что условное наказание для лидеров ОПГ исключается. В случае, если высшие чины добровольно откажутся от «регалий» или сообщат место грядущей сходки, их освободят от наказания.

Силовики со стажем заявили ФБА «Экономика сегодня», что ужесточение наказание для лидеров ОПГ не даст «грузинского эффекта». Подполковник запаса МВД России Олег Иванников указал, что в Грузии эффект от принятия такого закона ознаменовался победой над преступностью. Но Россия – огромная держава, где в каждом регионе свои криминальные особенности, заявил он.

«Для сдерживания преступности в нашей стране в качестве действенного инструмента подходит только системная и планомерная работа, «грузинского чуда» на уровне экспериментов ждать не приходится», - заключил Иванников.

Ранее СМИ сообщали, что главным вором в Москве летом 2018 года выбрали лидера люберецкой ОПГ Олега Шишканова. Он сменил Аслана Усояна (Деда Хасана), убитого в 2013 году.