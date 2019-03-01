Следствие выяснило истинную причину гибели группы Дятлова

Группа туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в результате схода снежной лавины и неподготовленности. К такому выводу пришел Следственный комитет.

Следствие установило, что первоначальное расследование было проведено на низком уровне. Разобравшись в материалах дела, СК пришел к выводу, что туристы обладали недостаточной подготовкой для 21-дневного 300-километрового зимнего перехода.

Кроме того, у них не было снаряжения и полноценной карты местности. Главной ошибкой туристов оказалась ночевка на склоне горы при сильном снегопаде.

Первая группа дятловцев погибла у костра без одежды и еды. Группу, возглавляемую Дятловым, смерть настигла в момент, когда она пыталась пройти к заваленной снегом палатке. Третья группа в поисках более надежного убежища провалилась под снег, пишет «Московский комсомолец».

«Попадание даже в маленькую лавину объёмом в несколько кубометров грозит летальным исходом», — говорится в заключении СК.

В 1959 году в окрестностях горы Отортен нашли тела девяти студентов Уральского политехнического университета, которые отправились в турпоход под руководством Игоря Дятлова. Согласно официальным данным, туристы умерли от обморожения, причиной гибели других назвали полученные травмы.