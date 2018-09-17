Криминал и коррупция станут спонсорами Пенсионного фонда РФ
Группа депутатов от «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым рекомендовали принять в первом чтении законопроект, позволяющий перечислять в ПФР средства, конфискованные у коррупционеров.
Предлагается деньги, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, а также средства от продажи их имущества, зачислять в бюджет ПФР и направлять на выплату страховых пенсий.
Отмечается, что объем таких средств в 2019–2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей.
Каким способом велся подсчет этой суммы и на основании каких данных, история пока умалчивает, сообщает «Федерал Пресс».
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