Криминал и коррупция станут спонсорами Пенсионного фонда РФ

Группа депутатов от «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым рекомендовали принять в первом чтении законопроект, позволяющий перечислять в ПФР средства, конфискованные у коррупционеров.

Предлагается деньги, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, а также средства от продажи их имущества, зачислять в бюджет ПФР и направлять на выплату страховых пенсий.

Отмечается, что объем таких средств в 2019–2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей.

Каким способом велся подсчет этой суммы и на основании каких данных, история пока умалчивает, сообщает «Федерал Пресс».