У Кремля задержали родителей политзаключенных

В Москве на Кремлевской набережной задержали родителей политзаключённых, которые проводили одиночные пикеты в поддержку своих детей — фигурантов «московского дела», дел «Сети» и «Нового величия», а также осужденных по делу «Хизб ут-Тахрир».

«За что задержали, мы не поняли. К нам подошел сотрудник полиции. Мы спросили его, территория ли это Кремля, он сказал, что не знает и уточнит, после чего пошел переписывать данные других участников. Потом ему позвонили и сказали нас собирать. Сейчас мы в ОВД Китай-Город, у нас забрали паспорта. Задержаны со мной Татьяна Чернова, Юля Павликова и Михаил Метлин», — рассказала мать фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева Светлана «МБХ медиа».

По информации издания, в акции участвовали несколько десятков человек.

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