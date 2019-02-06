Кремль заволновался из-за претензий Украины к Медведчуку
Информация об уголовном деле в отношении украинского политика Виктора Медведчука является «весьма тревожной». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обвинение в госизмене следует расценивать как «очередную политическую репрессию», сказал он.
«Там идет противоречивая информация, то ли оно (дело – прим.) возбуждено, то ли пока предварительные действия осуществляются. Информация в любом случае является весьма тревожной», - подчеркнул Песков.
Как пишет «Коммерсантъ», Медведчук находится в дружественных отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства является крестным отцом его дочери.
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене в отношении депутата после заявления о необходимости создать автономный регион Донбасс со своими парламентом и правительством. Политик также требовал закрепить статус региона в конституции страны. Медведчук позже заявил, что считает свою позицию соответствующей законодательству Украины.
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