Кремль заволновался из-за претензий Украины к Медведчуку

Информация об уголовном деле в отношении украинского политика Виктора Медведчука является «весьма тревожной». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Обвинение в госизмене следует расценивать как «очередную политическую репрессию», сказал он.

«Там идет противоречивая информация, то ли оно (дело – прим.) возбуждено, то ли пока предварительные действия осуществляются. Информация в любом случае является весьма тревожной», - подчеркнул Песков.

Как пишет «Коммерсантъ», Медведчук находится в дружественных отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства является крестным отцом его дочери.

Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене в отношении депутата после заявления о необходимости создать автономный регион Донбасс со своими парламентом и правительством. Политик также требовал закрепить статус региона в конституции страны. Медведчук позже заявил, что считает свою позицию соответствующей законодательству Украины.