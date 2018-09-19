Кремль впервые признал выборы губернаторов в России подкупными

ЦИК единогласно утвердил решение о рекомендации отменить итоги выборов губернатора в Приморье из-за вбросов и подкупа избирателей.

Глава ЦИК Элла Памфилова выразила надежду на то, что краевой избирком оперативно примет соответствующее решение, иначе ЦИК самостоятельно примет решение о признании недействительными итоги выборов в регионе.

Ранее в Кремле заявили, что поддерживают позицию ЦИК по ситуации с выборами губернатора Приморья, передает «ТВЦ» со ссылкой на ТАСС.