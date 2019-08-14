Кремль «не смущает» расследование «дела Голунова»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видит «поводов для смущения» в связи с тем, что в ходе расследованием дела о подбросе наркотических средств журналисту Ивану Голунову до сих пор никомуи из фигурантов не были предъявлены обвинения.

«До тех пор, пока следствие не завершилось, пока нет никаких поводов для смущения. Следственные действия продолжаются, следствие не завершилось. По крайней мере, нам неизвестно о том, что следствие завершилось», ― отметил Песков.

Материалы расследования по факту незаконного преследования полицейскими журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова в настоящее время находятся в Следственном комитете, однако в деле до сих пор нет подозреваемых, оно проводится в отношении «неустановленных лиц». При этом ранее своих постов по представлению министра внутренних дел лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков. Также от работы были отстранены оперативники, непосредственно участвовавшие в операции по задержанию Голунова.

Журналист был задержан 6 июня в районе Цветного бульвара по подозрению в распространении наркотических средств, они были обнаружены в его рюкзаке при досмотре, также часть «улик» оперативники нашли дома у Голунова. Сам журналист утверждал, что запрещённые вещества были ему подброшены и предположил, что заказчиком провокации выступили герои его расследования про похоронный бизнес в столице.

Проведённая экспертиза опровергла принадлежность изъятых наркотиков Ивану Голунову, об отмене в отношении него уголовного преследования сообщил лично глава МВД России Владимир Колокольцев.