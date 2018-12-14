Кремль ответил Кадырову на жалобу о скудных дотациях Чечне

Кремль ответил Кадырову на жалобу о скудных дотациях Чечне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о недостаточном финансировании республики. Он заявил, что главы регионов часто просят увеличить дотации.

«То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег», - приводит слова Пескова РБК.

Накануне Кадыров пожаловался на повышенное внимание властей к Северному Кавказу и недостаточное финансирование на развитие региона. Он заявил, что в случае выделения больших средств власти могли достигнуть высоких результатов.

В 2017 году Чечня занимала четвертое место после Крыма, Дагестана и Калининградской области по сумме полученных трансфертов (42 млрд рублей). В 2011 году, отвечая на вопрос, кто финансирует регион, Кадыров отвечал, что деньги «дает Аллах».

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