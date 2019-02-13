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Кремль растолковал юмор Путина в адрес главы Татарстана

Кремль растолковал юмор Путина в адрес главы Татарстана

Шутки со стороны президента России Владимира Путина в отношении главы Татарстана Рустама Минниханова не являются признаком претензий к работе в регионе. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он заявил, что шутки отражают доверительное отношение российского лидера к политику, пишет «Интерфакс».

«Президент ценит то, как ведется работа в Татарстане», - сказал Песков.

Накануне во время заседания президиума Госсовета в Казани Путин хотел передать слово Минниханову, но не заметил его в зале. «Взял и ушел куда-то. Куда вышел?» - спросил президент.

Путин также не раз указал на невнимательность главы Татарстана во время обсуждения вопроса об улучшении жилищных условий. «Рустам Нургалиевич, Рустам Нургалиевич. Не отвлекайся, что ты? Не слушает нас. Не будем ставить руководителя республики в сложное положение», - говорил президент.

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