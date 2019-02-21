Кремль рассказал о гневе Путина из-за невыполненных поручений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недовольстве главы государства выполнением ряда поручений. Негодование российского лидера вызвало расследование дел против предпринимателей.

Песков заявил, что после послания Федеральному собранию будут подготовлены новые поручения для решения вопроса по защите бизнеса. Он отметил, что формулировки Путина «предельно конкретны и не допускают каких-то трактовок», пишет РБК.

Накануне президент заявил, что честный бизнес «не должен ходить под статьей». Он призвал ограничить случаи, когда предприниматели долго сидят под арестом. Из всех возбужденных дел 45% не доходят до суда. «Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям», - говорил президент. В результате бизнес разваливался, работу теряли в среднем 130 человек. Он попросил Генпрокуратуру и Верховный суд проанализировать дела против предпринимателей и подготовить соответствующие предложения.