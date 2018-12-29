Кремль поставил точку в вопросе объединения России и Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов по воссоедиению России и Белоруссии. Речь идет о «движении навстречу друг другу».

Выступая перед журналистами, Песков рассказал, что на встрече президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждались в том числе потери Минска от налогового маневра России. Он заверил, что эта проблема будет рассматриваться в рамках интеграции Союзного государства.

Успешным будет считаться такой результат, который позволит сделать «еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений», сказал Песков. Он отметил, что интеграция двух стран не противоречит интересам других членов евразийского экономического союза и не должна вызывать «озабоченностей», пишет РБК.

На минувшей неделе лидеры двух государства встречались дважды – 25 и 29 декабря. Перед первой встречей Лукашенко заявил, что не будет считать Россию братским государством. «Якобы (в России к власти – прим.) пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», - говорил он.