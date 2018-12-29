Кремль поставил точку в вопросе объединения России и Белоруссии

Кремль поставил точку в вопросе объединения России и Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов по воссоедиению России и Белоруссии. Речь идет о «движении навстречу друг другу».

Выступая перед журналистами, Песков рассказал, что на встрече президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждались в том числе потери Минска от налогового маневра России. Он заверил, что эта проблема будет рассматриваться в рамках интеграции Союзного государства.

Успешным будет считаться такой результат, который позволит сделать «еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений», сказал Песков. Он отметил, что интеграция двух стран не противоречит интересам других членов евразийского экономического союза и не должна вызывать «озабоченностей», пишет РБК.

На минувшей неделе лидеры двух государства встречались дважды – 25 и 29 декабря. Перед первой встречей Лукашенко заявил, что не будет считать Россию братским государством. «Якобы (в России к власти – прим.) пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», - говорил он.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО