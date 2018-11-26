Кремль «положил глаз» на доходы Google и Facebook

Кремль «положил глаз» на доходы Google и Facebook

Администрация президента РФ разработала законопроект, который предусматривает взыскание штрафа в размере 1% с доходов иностранных компаний. Google, Facebook и другие организации могут наказать за нарушение российского законодательства.

Кроме штрафа в размере 1% от выручки власти могут блокировать сервисы-нарушители на территории РФ. Согласно разработанным поправкам, штраф может взиматься за каждое нарушение.

В одной из фирм отметили, что «для иностранных компаний это уже существенная сумма». В документе говорится, что российская дочерняя компания Google за 2017 год имела выручку в размере 45,2 млрд рублей (687 млн долларов). Согласно действующему порядку, максимальный штраф для компании может составить 700 тыс. рублей. В случае, если кремлевский законопроект примут, штраф увеличится до 7 млн долларов.

В Роскомнадзоре эту информацию РБК не прокомментировали: его представитель Вадим Ампелонский заявил, что ведомство не участвует в разработке поправок.

В конце октября Роскомнадзор оштрафовал Google на сумму от 500 до 700 тыс. рублей. Компания в установленный срок не подключилась к российской федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей список запрещенных интернет-ресурсов.

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