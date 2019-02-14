Кремль оценил вакханалию чиновников на борту бизнес-джета

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нет ничего зазорного в отдыхе экс-чиновников правительства. Так он оценил видео с выпивающими госслужащими, распевающими песни Надежды Кадышевой во время перелета.

«Главное, чтобы при этом не нарушать никаких правил», — сказал Песков, отметив, что у членов администрации президента тоже есть традиция собираться для отдыха в неформальной обстановке.

Видео распространилось 13 февраля. На нем бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев, бывший пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и экс-руководитель протокола правительства Марина Ентальцева распивают алкогольные напитки и поют под песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба», рассказывает РБК.

Дворкович и Ткачев ушли из правительства в мае 2018 года после перестановки в кабинете министров. Дворкович занял место сопредседателя фонда «Сколково» и президента Международной шахматной федерации. Ткачев возглавил совет директоров семейного предприятия «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева».