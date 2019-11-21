Кравшему деньги с помощью «трояна» россиянину дали срок в США

Российский программист Станислав Лисов был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью совершения хакерских атак в США.

Такое решение хакеру вынес Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.

Как уточняет ТАСС, судья учла, что Лисов уже провел в заключении около трех лет и согласилась уменьшить назначенный срок в 48 месяцев на 15% «за его хорошее поведение».

Таким образом, программист выдет на свободу через четыре или пять месяцев

Станислава Лисова задержали в январе 2017 года в Барселоне, через год его экстрадировали в США. В феврале 2019 года он признал вину в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью «трояна». Кроме этого США подозревали хакера в продаже на «черном рынке» личных данных своих жертв.

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