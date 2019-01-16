В Петербурге станет на пять официальных праздников больше

В Петербурге станет на пять официальных праздников больше

Власти Петербурга предложили внести изменения в закон о праздниках и памятных датах. В случае их принятия в городе будут отмечать пять новых официальных праздников.

Согласно постановлению правительства города, весной могут быть учреждены три праздничных даты. В третье воскресенье марта предложено праздновать День работников ЖКХ. 21 мая планируется признать Днем полярника. День российского предпринимательства хотят установить 26 мая.

Еще два праздника коснутся работников торговли, а также автомобильного и городского транспорта. Первые будут отмечать свой день в четвертую субботу июля. Сотрудникам транспорта встречать свой праздник предстоит в последнее воскресенье октября, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Контроль за исполнением постановления предлагается возложить на вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

Ранее Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ждут россиян в марте. Они будут отдыхать с 8 по 10 числа.

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