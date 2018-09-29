На Красном море построят курорт для самых богатых туристов мира

Саудовская Аравия сообщила о строительстве люксового туристического курорта на Красном море.

На первом этапе средства для реализации проекта будут выделены из госинвестфонда. Впоследствии планируется привлекать частных инвесторов.

«Проект станет естественным продолжением Средиземного моря и будет называться Ривьерой Ближнего Востока», - говорится в заявлении госинвестфонда.

Строительство курорта стартует в первом квартале 2019 года, сообщает РИА Новости. Он рассчитан на 2,5 млн самых богатых туристов в мире и будет включать частные виллы, яхт-клуб и академию искусств.