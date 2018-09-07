В Красногорске идет строительство Академии хоккея имени Петрова
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в Красногорск проверил готовность Академии хоккея имени Владимира Петрова, работы по которой находятся в стадии завершения.
В ноябре комплекс готов принять первых спортсменов. Строящийся комплекс станет одним из лидеров в стране по развитию хоккея с шайбой.
В новом комплексе оборудуют две площадки с искусственным льдом и зал для занятий волейболом и баскетболом.
Кроме того, на территории будет работать музей имени Петрова, пункт проката коньков и магазин спорттоваров, сообщает «Подмосковье сегодня».
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