В Красногорске идет строительство Академии хоккея имени Петрова

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в Красногорск проверил готовность Академии хоккея имени Владимира Петрова, работы по которой находятся в стадии завершения.

В ноябре комплекс готов принять первых спортсменов. Строящийся комплекс станет одним из лидеров в стране по развитию хоккея с шайбой.

В новом комплексе оборудуют две площадки с искусственным льдом и зал для занятий волейболом и баскетболом.

Кроме того, на территории будет работать музей имени Петрова, пункт проката коньков и магазин спорттоваров, сообщает «Подмосковье сегодня».