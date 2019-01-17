Читай-город












Краснодарский судья ушел в отставку после скандального ДТП

Краснодарский судья ушел в отставку после скандального ДТП

Военный судья в Краснодаре Арсен Крикоров подал заявление об отставке. Сложение полномочий связывают с его наездом на 18-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Заявление о прекращении полномочий было подано в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации 16 января. Об этом сообщается на сайте Краснодарского гарнизонного военного суда. Причины такого решения Крикоров не объяснил.

Ранее сообщалось, что судья 21 декабря сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку. Информация об аварии стала известна только в январе. В результате ДТП пострадавшей потребовалась операция. Крикоров пытался покинуть место происшествия, однако очевидцы окружили его автомобиль. Приехавшие сотрудники ДПС отказались принимать меры в отношении судьи.

Мать потерпевшей заявляла, что в адрес дочери стали поступать угрозы. Она также утверждала, что судья созванивался с семьей потерпевшей и заявлял о готовности возместить ущерб.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость Последний кинооператор времен Второй мировой войны умер в РФ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО