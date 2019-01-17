Краснодарский судья ушел в отставку после скандального ДТП

Военный судья в Краснодаре Арсен Крикоров подал заявление об отставке. Сложение полномочий связывают с его наездом на 18-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Заявление о прекращении полномочий было подано в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации 16 января. Об этом сообщается на сайте Краснодарского гарнизонного военного суда. Причины такого решения Крикоров не объяснил.

Ранее сообщалось, что судья 21 декабря сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку. Информация об аварии стала известна только в январе. В результате ДТП пострадавшей потребовалась операция. Крикоров пытался покинуть место происшествия, однако очевидцы окружили его автомобиль. Приехавшие сотрудники ДПС отказались принимать меры в отношении судьи.

Мать потерпевшей заявляла, что в адрес дочери стали поступать угрозы. Она также утверждала, что судья созванивался с семьей потерпевшей и заявлял о готовности возместить ущерб.