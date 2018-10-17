Краснодарский край летом получил 82 млн рублей курортного сбора

Краснодарский край за 2,5 месяца собрал 82 млн рублей курортного сбора. Эти средства будут направлены на благоустройство территорий, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Средства поступили от уплаты сбора в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и четырех курортных поселениях Туапсинского района. Власти рассчитывали получить порядка 70 млн рублей. Территории, где взимался курортный сбор, посетили более 2 миллионов туристов.

Жители края сами определят, на что будут направлены деньги. «К примеру, в Анапе установят фонари и светодиодные конструкции. В Геленджике проголосовали за новые скульптуры из садовых растений и световые композиции», - рассказал глава края. Освоение средств начнется с 2019 года, уточняет РИА Новости.

Пилотный проект по введению курортного сбора в России стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, а с 16 июня – в восьми муниципалитетах на Кубани. В Крыму эксперимент начнется с 1 мая 2019 года. Сбор взимается с несовершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Сумма сбора в 2018 году установлена на уровне 50 рублей. Льготы для туристов утверждают власти регионов.