Краснодар получил официальный статус города-миллионника

В сентябре в Краснодаре был зарегистрирован миллионный житель города. Теперь населенному пункту присвоен официальный статус города-миллионника.

В администрации Краснодарского края сообщили: «Во время праздничного концерта по случаю 225-летия города руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Курнякова объявила о присвоении Краснодару статуса города-миллионника».

На мероприятии мэру города Евгению Первышову было вручено символическое свидетельство, передает «Интерфакс».

Ранее градоначальник сообщал, что фактическая численность населения в Краснодаре к 2018 году составила 1,3 млн человек.