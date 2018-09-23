Краснодар получил официальный статус города-миллионника
В сентябре в Краснодаре был зарегистрирован миллионный житель города. Теперь населенному пункту присвоен официальный статус города-миллионника.
В администрации Краснодарского края сообщили: «Во время праздничного концерта по случаю 225-летия города руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Курнякова объявила о присвоении Краснодару статуса города-миллионника».
На мероприятии мэру города Евгению Первышову было вручено символическое свидетельство, передает «Интерфакс».
Ранее градоначальник сообщал, что фактическая численность населения в Краснодаре к 2018 году составила 1,3 млн человек.
Следующая новость МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии